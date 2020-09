Nazionale, in Olanda è il momento di Zaniolo

In Olanda sarà turnover obbligato. Degli undici schierati a Firenze contro la Bosnia dovrebbero essere confermati sicuramente lo stakanovista Bonucci e il più in forma di tutti, Barella, reduce dall’Europa League con l’Inter. In difesa Bonucci farà coppia con Chiellini. Probabile l’alternanza sugli esterni: ci sono Gianluca Mancini, Spinazzola, Di Lorenzo e D’Ambrosio per due posti. Da capire se Sirigu può ancora alternarsi a Donnarumma in porta.

A centrocampo è atteso il rientro di Jorginho davanti alla difesa, con Barella mezzala, scrive “La Gazzetta dello Sport”. Al posto di LorenzoPellegrini è possibile l’inserimento di Zaniolo. Davanti, Immobile il centravanti annunciato. Ai suoi lati potrebbe esserci Kean, in campo pochi minuti a Firenze, e poi uno tra Insigne, El Shaarawy e Orsolini.

Ieri mattina allenamento per chi non aveva giocato venerdì, A centrocampo schierati Zaniolo, Jorginho e Locatelli, in attacco Orsolini, Immobile ed Elsha. Hanno poi lasciato il ritiro Castrovilli (tendinite) e Luca Pellegrini (all’Under 21). Quindi gli azzurri si sono trasferiti a Venezia da dove stamattina voleranno ad Amsterdam.