Nazionale, in dubbio Pellegrini e Zaniolo

I due giocatori della Roma hanno accusato dei fastidi durante la gara contro il Venezia. A rischio il match con l'Italia di Roberto Mancini

Per Lorenzo Pellegrini le garanzie definitive sulla disponibilità saranno rinviate ai prossimi giorni, dopo aggiornamenti day by day sulle sue condizioni. I medici della Roma hanno richiesto attenzione durante i colloqui con lo staff azzurro, il capitano è alle prese con un’infiammazione al ginocchio sinistro che lo aveva tenuto dalla gara contro il Bodo Glimt, ma non da quella di ieri a Venezia, sesta giocata di fila, tutte per 90′. Grazie all’aiuto degli antidolorifici e con un solo allenamento alle spalle è sceso in campo in campionato, un impiego forzato che non ha sicuramente migliorato la situazione. Preoccupa anche Zaniolo, entrato solo nel finale a Venezia: probabilmente un po’ a freddo, così da avvertire un fastidio al polpaccio e al ginocchio. Oggi probabile risonanza. Per tutti verrà scelta la strada della prudenza.