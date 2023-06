Natale senza soste. La Serie A tutta d’un fiato, ma l’AIC chiede una pausa a metà

Natale sì, Capodanno pure, la Befana ok. Ma trovate un modo per farci riposare almeno un po’. È il discorso che fanno i calciatori in vista del battesimo del calendario del campionato di serie A 2023-2024, scrive Valerio Piccioni su La Gazzetta dello Sport. Nel comunicato ufficiale alla conclusione del consiglio federale ci sono solo le date di inizio e fine della serie A. La partenza è fissata per il 20 agosto, l’ultimo turno è invece calendarizzato per il 26 maggio per consentire di dare spazio all’Europeo. Ma questo programma nasconde una novità che sarà inquadrata presto anche formalmente: niente ferie natalizie, si giocherà non stop senza fermarsi. Per la precisione, una giornata il 23 dicembre (sabato), un’altra il 30 (altro sabato) e infine il 6 (domenica). Ovviamente questa sequenza dovrà però fare i conti con il calendario della nuova Supercoppa con la final four in cui giocheranno Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina (le prime due classificate del campionato e le prime due della Coppa Italia). Ancora non ci sono su questo fronte le date ufficiali, ma è proprio l’inizio dell’anno la collocazione più probabile della manifestazione.