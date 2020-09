Nasce il primo Cda dell’era dei Friedkin. E per l’Olimpico si chiede uno sconto

L’inizio, anche formale, di una nuova era. Con l’addio, comunicato ieri intorno alle 20, del vice presidente Mauro Baldissoni, si chiude davvero l’epoca Di Benedetto-Pallotta e si aprirà, oggi alle 15, quella dei Friedkin. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, nel pomeriggio, a distanza per le normative anti-Covid, ci sarà l’assemblea dei soci della Roma e poi il nuovo Cda, che ufficializzerà la presenza nel consiglio dei candidati già resi noti nei giorni scorsi. In attesa di capire se Ryan Friedkin avrà un ruolo ufficiale, oltre a quello di consigliere, e se ci sarà l’incontro con la sindaca Raggi, atteso in questi giorni, i membri del Cda della Roma saranno, oltre Dan e Ryan Friedkin, Fienga e Benedetta Navarra (confermata), e poi Watts e Williamson (uomini di fiducia di Dan) , Analaura Moreira-Dunkel (gruppo Friedkin) e le italiane Mirella Pellegrini (professoressa della Luiss e nel cda Enel) e Ines Gandini, dello studio Salvini e soci.

È infine ripartito l’iter legato all’opa lanciata dai Friedkin sul 13.4% delle azioni ordinarie in mano ai piccoli azionisti. La nuova scadenza per l’approvazione del documento è fissata al 6 ottobre. Intanto, come ha fatto la Lazio, anche la società giallorossa ha intenzione di rinegoziare il canone d’affitto dello stadio Olimpico, attualmente pari a circa 3,5 milioni.