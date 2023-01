Napoli, Spalletti ha tutti a disposizione

Ieri prima seduta con i nuovi compagni per il portiere Pierluigi Gollini

A Castel Volturno tutto procede serenamente, come riporta La Gazzetta dello Sport. Ieri prima seduta con i nuovi compagni per il portiere Pierluigi Gollini. Luciano Spalletti allena il gruppo su diverse situazioni tattiche, potendo disporre di tutti i giocatori e dunque alzando la competitività fra i propri ragazzi in vista della sfida con la Roma.