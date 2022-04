Napoli-Roma, Mourinho rischia il deferimento per le polemiche nel post partita

La Procura Federale starebbe infatti studiando le carte per valutare se ci siano gli estremi per una sanzione nei confronti del tecnico

Josè Mourinho si fa sentire nel post Napoli-Roma: il tecnico portoghese ha sottolineato come la gestione della partita da parte dell'arbitro Di Bello, coadiuvato da Di Paolo al Var, non sia stata neanche lontanamente di suo gradimento. Toni forti quelli usati dallo Special One - "In alcuni momenti mi sono vergognato per Di Bello", uno degli attacchi del mister - che rischiano di costargli anche il deferimento. Da quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Procura Federale starebbe infatti studiando le carte per valutare se ci siano gli estremi per una sanzione nei confronti del tecnico.