Entrato nel club dei tecnici più vincenti della storia della Serie A con 300 vittorie, Gian Piero Gasperini e la sua Roma avanzano senza paura verso il Maradona. Dove oggi il tecnico schiererà Cristante trequartista, accanto a Soulé, dietro al centravanti Malen e davanti alla coppia di mediani de Roon-Pisilli. Senza gli infortunati Svilar, Koné, Pellegrini e Dybala. L'allenatore punterà sulla migliore difesa d'Europa (3 reti al passivo in 7 gare in campionato), e in avanti pure sulle giocate di Soulé e la spinta in fascia di Wesley a sinistra e a destra di Lulli, che nel frattempo ha pure trovato l'accordo per il rinnovo fino al 2031 (firmerà lunedì). Lo scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport. Forte della sua striscia di ben 24 acuti dal suo arrivo nella Capitale lo scorso gennaio (meglio di lui solo Harry Kane con 39), Malen le proverà tutte per lasciare il segno al Maradona. Nelle sfide che contano, d'altra parte, l'olandese lascia sempre un'impronta visibile. E con lui in campo non sono mai partite banali.