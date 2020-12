Nandez verso l’addio al Cagliari: clausola da 36 milioni

Tra i tanti calciatori finiti in orbita Roma c’è anche Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano del Cagliari è stato accostato spesso ai giallorossi nei mesi scorsi e il momento del suo addio ai rossoblù sembra essere ormai arrivato. Il futuro di Nandez, infatti, sarà molto probabilmente da un’altra parte. Quest’anno, vista la situazione di un mercato pressoché fermo e anche l’arrivo di Godin che per lui è il vero capitano, ha accettato senza batter ciglio di restare a Cagliari. Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport‘, la clausola per portarlo via è rimasta: 36 milioni. Ed è ipotizzabile che giocando a questi livelli, a giugno sia l’oggetto del desiderio di tanti club.