Nainggolan: “La Roma? Sì, ci tornerei…”

Tra passato e futuro, Radja Nainggolan si è raccontato in una lunga diretta Instagram, strizzando anche l’occhio a un eventuale ritorno alla Roma: “Se ci fossero le condizioni mi piacerebbe tornare in giallorosso. Mi manca tutto di quella città“.

In Sardegna Nainggolan è cresciuto come calciatore, ha trovato l’amore e tanti amici, e soprattutto si è ritrovato dopo l’anno tra luci e ombre a Milano: “Il presidente Giulini mi ha parlato più volte del progetto rossoblù ed è stato facile accettare. Qui sono diventato Nainggolan. Devo molto ad Alessandro Agostini e Daniele Conti. Da ragazzo mi presero da parte, io pensavo mi volessero riempire di botte perché arrivavo da un periodo dove non rigavo molto dritto, invece mi parlarono e mi aiutarono“.