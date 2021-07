Nainggolan: “In questo Belgio avrei potuto giocare. Con l’Italia sfida aperta”

"L'Italia è una squadra vera, ha tanta qualità. Mi piace molto il centrocampo azzurro"

Quattro anni e mezzo alla Roma e un legame indissolubile con la Capitale. Radja Nainggolan il prossimo anno a Cagliari (se dovesse arrivare l'accordo) ritroverà anche il suo vecchio amico Kevin Strootman con il quale ha condiviso tante gioie in maglia giallorossa. Il Ninja, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sul quarto di finale tra Italia e Belgio: "Sarà una partita aperta, entrambe le squadre potrebbero spuntarla, difficile fare un pronostico. Il Belgio è a un bivio importante, sta finendo un ciclo e potrebbe essere una delle ultime occasioni per vincere un trofeo con la nazionale. Nel nostro Paese in tanti si aspettano qualcosa di buono. Ci sarei potuto essere tranquillamente anche io in questa nazionale, purtroppo con Martinez è andata così. Dall’altra parte l’Italia è una squadra vera. Non è catenacciara, prova sempre a impostare, ha un gioco propositivo, e ha qualità. Mi piace tanto il centrocampo azzurro, sarà anche perché è il ruolo che interpreto".