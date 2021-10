Muro Roma, Adesso la difesa è da Champions e Spinazzola si avvicina

Quella giallorossa è terza in Serie A. L'azzurro ha avuto l'ok, torna entro dicembre

Se dieci è il numero perfetto in un cammino di campionato, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, la decima giornata è solo una tappa intermedia Ma certi andamenti complessivi possono cominciare a delinearsi: la difesa della Roma ad esempio con Josè Mourinho in Serie A ha trovato una solidità degna della Champions League per sfidare l'attacco della capolista Milan con serenità. Mai come in questa stagione lo zoccolo duro dei titolari sembra ben definito. Perso Smalling per infortunio, non tornerà prima di fine novembre, lo Special One ha scelto con chiarezza i quattro chiamati a giostrare davanti a Rui Patricio che si sta dimostrando uno dei migliori ( e più impegnati) portieri della serie A, al sesto posto in classifica come numero di parate (29) dietro, a sorpresa, al collega Handanovic. I quattro moschettieri che difendono la porta della Roma sono Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina. E diventerà un quintetto preso quando tornerà in campo Leonardo Spinazzola che ieri ha avuto l'ok dei medici: l'azzurro tornerà a disposizione di Mourinho entro fine anno.