Muriel-El Shaarawy: Atalanta e Roma si scambiano i gol?

Una trattativa dove potrebbero inserirsi anche Pasalic, Carles Perez e Miranchuk

Redazione

Forse c’è un karma speciale che porta i calciatori a viaggiare sull’asse Bergamo-Roma: affari fatti (Toloi, Mancini, Cristante, Ibanez), altri sfumati in extremis (Karsdorp), fatto sta che i discorsi fra l’Atalanta e il club giallorosso si sono infittiti di nuovo, scrivono Massimo Cecchini e Andrea Elefante su

Siamo ancora a livello di “idee in movimento”, ma i contatti sono stati avviati e si è aggiunto un nome “caldo” a quelli già messi sul piatto negli ultimi giorni: quello di Luis Muriel. Che potrebbe diventare un giocatore di Mourinho assieme a Mario Pasalic, ma anche al suo posto, e ad Aleksej Miranchuk, in uscita dalla Dea.

Un terzetto che occupa posizioni da trazione anteriore: quelle che la Roma deve riempire data la partenza di Mkhitaryan, considerando che non è esclusa la cessione di Zaniolo e che Dybala potrebbe dimostrarsi un sogno irrealizzabile. Pasalic interessa sicuramente al club giallorosso e l’Atalanta può considerarlo non incedibile. Però solo a certe condizioni, visti i suoi 27 anni, la cifra spesa due anni fa per riscattarlo dal Chelsea (15 milioni) e i 13 gol in campionato segnati nella scorsa stagione. E fra la domanda dell’Atalanta - non meno di 18-20 milioni - e l’offerta della Roma la forbice è ancora ampia, e serviranno compromessi per arrivare a un avvicinamento concreto.

Per questo si parla anche di Muriel: giocatore a cui Gasperini potrebbe rinunciare e a cui Mourinho aveva fatto un pensierino già lo scorso anno. Il colombiano avrebbe le caratteristiche sia tecniche che anagrafiche per integrarsi perfettamente nel reparto avanzato giallorosso: sia come sostituto di Abraham, sia come partner perfetto in un modulo offensivo a due punte. E pur non gradendo granché il ruolo di dodicesimo titolare, Muriel ha dimostrato di saper essere letale anche in corsa e comunque potrebbe trovare spazio adeguato in una Roma sulla carta destinata a essere protagonista in tre manifestazioni.

Anche di Miranchuk hanno parlato più nel dettaglio Atalanta e Roma, per valutare se e come il suo inserimento possa contribuire a far quadrare una trattativa comunque complessa. A Bergamo potrebbe andare Stephan El Shaarawy, che Gasperini conosce bene per averlo fatto esordire in A a 16 anni, e Carles Perez: due esterni che con Mourinho faticano a trovare spazio.