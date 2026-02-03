Multa di 4 milioni per il fair play, ma era prevista. E la Roma rischia anche nel 25-26

Per quanto riguarda invece la Squad Cost Rule, che disciplina il rapporto tra entrate e spese del personale sportivo il club ha centrato il limite previsto per il 2024, mentre per il 2025 il traguardo appare più incerto

In base all’intesa che impone il rispetto dei parametri entro il mese di giugno, le prime stime mostrano che la Roma dovrebbe restare leggermente sotto gli obiettivi fissati per l’ultima annata, con una multa fissata attorno ai 4,2 milioni di euro, somma che i Friedkin avevano già accantonato al 30 giugno 2024. Per quanto riguarda invece la Squad Cost Rule, che disciplina il rapporto tra entrate e spese del personale sportivo, come scrive Alessio D'Urso su 'La Gazzetta dello Sport', il club ha centrato il limite previsto per il 2024, mentre per il 2025 il traguardo appare più incerto, anche a causa dei tanti nuovi innesti, con la possibilità di un’ulteriore sanzione nella stagione 2025-26.