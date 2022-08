Multa a Zaniolo e ai giallorossi sarà devoluta in beneficenza

Si è conclusa così l’indagine che aveva visto protagonista il numero 22 e la società giallorossa per i cori del 26 maggio, sul pullman scoperto per le vie del centro dopo la vittoria della Conference: cori contro la Lazio, ritenuti offensivi, per cui Zaniolo e la Roma avevano chiesto di patteggiare. Risultato ottenuto con 8mila euro, quattromila ciascuno, di ammenda, da devolvere entro un mese all’Accademia che promuove il benessere dei bambini e degli adulti con disabilità intellettive attraverso il calcio.