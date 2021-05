Mourinho&Conte, i gemelli diversi. Litigi memorabili e idee in comune

In Inghilterra hanno avuto scontri duri Ora saranno gli uomini forti della Serie A

Antonio Conte e José Mourinho saranno gli allenatori alfa della prossima Serie A, i leader massimi delle panchine, scrive Sebastiano Vernazza su La Gazzetta dello Sport. Non tanto per il gioco o per l’estetica del gioco, categoria opinabile, ma per la capacità di tenere il palcoscenico, di essere comunicatori frontali sia con i giocatori sia con i media e con i tifosi. Dotati di personalità forti e magnetiche, i due si assomigliano e si differenziano nella stessa misura. L’ossessione per la vittoria è un tratto comune. L’aritmetica dei risultati negli scontri diretti, per cominciare. Conte e Mourinho si sono affrontati per sette volte, sei delle quali tra Premier League e Coppa d’Inghilterra, l’uno allenatore del Chelsea e l’altro del Manchester United. Bilancio: quattro vittorie a due per Conte. Pesante l’ultimo duello, nel 2018, perché in finale di Coppa d’Inghilterra: 1-0 per il Chelsea contiano , rete di Hazard su rigore. L’unico pareggio è uscito sulla ruota del primo faccia a faccia, il 13 dicembre 2009 in Serie A. Conte allenava l’Atalanta, Mou l’Inter: 1-1, con gol di Milito e di Tiribocchi. Conte di lì a poco avrebbe rassegnato le dimissioni, Mourinho si sarebbe consegnato all’eternità del Triplete.