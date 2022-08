Mourinho vuole vincere per Gini: “E mi piace tanto Belotti”

All’Olimpico si riparte da lui. Il Gallo ha detto di no anche alla Lazio per essere giallorosso

Ci sarà un motivo in più per vincere oggi pomeriggio, quello di dedicare la vittoria a Georginio Wijnaldum, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. L’olandese era in ballottaggio per una maglia da titolare, Mou ne aveva parlato bene anche ieri, durante la conferenza. Tutto rimandato al 2023 o giù di lì. Intanto, però, oggi la Roma scenderà in campo e ripartirà proprio da Mourinho, l’uomo che ha riportato un trofeo a Trigoria 14 anni dopo l’ultimo successo. E si ripartirà in un Olimpico che ribollirà di entusiasmo e passione, con il nono sold out consecutivo.

Del resto, sul forte legame con la gente Mou ci è tornato su anche ieri. "La passione dei tifosi è una vittoria incredibile – ha detto – Qualcosa di fantastico per noi e per il calcio italiano. Ho contatti ovunque e so che la gente in giro è impressionata quando guarda l’Olimpico". Dove oggi ci saranno 65mila persone, proprio come martedì prossimo contro il Monza.

Mou vuole i tre punti per sé e per Gini. Nelle sue tre stagioni italiane contro le neopromosse ha fatto sempre bene: 12 vittorie, 5 pareggi e un solo ko, lo scorso anno contro il Venezia di Okerere, che segnò il 3-2 e che oggi Mou si ritroverà contro. "La Cremonese è una squadra diversa da quella che era in B. Rifiuto al 100% l’idea di una gara facile. L’anno scorso abbiamo perso tanti punti in partite da vincere". Nel 2022, in casa, la Roma in

Poi Mou è tornato anche sul mercato, aprendo a Belotti. "Se mi chiedete se mi piacerebbe avere un altro attaccante non rispondo, Pinto sa bene cosa penso, devo solo aspettare e se si potrà fare bene, altrimenti andremo avanti con chi c’è". Che, di fatto, è una risposta affermativa, come si evince anche dal resto della risposta. "Su Belotti, invece, posso dire che se è vero che vuole davvero venire a tutti i costi alla Roma, questo atteggiamento mi piace tantissimo. Se poi verrà, però, non lo so…". Verrà, visto che Belotti ha messo da parte ogni offerta, anche quella della Lazio, che aveva provato a prenderlo nei giorni scorsi, facendolo chiamare anche dall’amico Immobile. Il Gallo ha ringraziato e detto gentilmente no, lui aspetta solo la Roma.