Mourinho: “Voglio vincere, non accetterei mai un pari”. C’è subito Matic

Fino alla fine si porterà il dubbio: 3-4-2-1 o 3-5-2? Si vedrà in corsa, scrive Andrea Puliese su La Gazzetta dello Sport, basterà alzare o abbassare Pellegrini di 15 metri per cambiare in una partita che Mourinho vive con serenità.

Nonostante sappia bene che l’ambiente non sarà certo familiare. "Ma non è una sfida che sento più di altre, i fischi fanno parte dello sport. È la solita vigilia: a Torino ho già giocato tante volte, sarà solo una in più". Con una certezza, però. "Vogliamo vincere. Se mi offrissero di restarmene a casa a preparare la gara con il Monza in cambio di un punto non accetterei. Poi magari perderemo, pazienza, ma l’obiettivo è vincere".