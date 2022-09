Mourinho: “Vittoria fantastica. La mia Roma non è scarsa come pensa qualcuno…”

Che poi possa diventare anche gioia, lo dirà il tempo. Intanto per Mourinho era fondamentale mettersi da parte le scorie delle ultime due sconfitte, quelle che avevano minato proprio quella serenità che aveva costruito fino a quel punto della stagione. Tanto è vero che prima della partita José aveva detto: "Non mi preoccupano gli errori individuali, mi concentro solo sulla squadra". E così ha fatto, come detto anche alla fine: "E’ stata una vittoria fantastica e meritata – dice l’allenatore della Roma – Ma siamo stati bravi a mantenere l’equilibrio dopo queste due sconfitte. Per qualcuno sembrava fossimo già diventati scarsi, mentre prima eravamo fortissimi. Ed invece abbiamo giocato con lo stesso modulo, gli stessi giocatori. E questo per me è un segno di maturità da parte della squadra, che penso di aver aiutato a mantenere questo equilibrio".