Mourinho va a caccia del 27° trofeo: “E a Budapest…”

José Mourinho stasera dovrà scontare la prima delle 4 giornate di squalifiche inflittegli dalla Uefa per le dichiarazioni di fuoco seguite al match col Siviglia. Eppure la rabbia non si è ancora placata. "Io continuerò a dire - e lo farò fino all’ultimo giorno della mia carriera e anche oltre - che la finale di Budapest noi non l’abbiamo persa. E lo dirò ogni volta che parlerò di quella partita". Adesso, però, gli tocca gestire la lontananza dai suoi. "Non sarò vicino alla squadra e non potrò comunicare - spiga - , ma mi fido del mio staff. Comunque, anche se non posso parlare con i giocatori, posso esultare ai gol". Perché la caccia alla zona Champions, obiettivo del club, è raggiungibile anche tramite la vittoria in Europa League. "Non riesco a scegliere una competizione. Ci sono squadre forti in Italia e in Coppa come Brighton, Liverpool, Leverkusen e Atalanta. Rispettiamo lo Sheriff, ma il nostro traguardo è vincere il girone e non complicarci la vita come fatto lo scorso anno andando ai playoff con un club sceso dalla Champions".