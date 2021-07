Mourinho telefona a Florenzi, ma l’azzurro non si aggrega al gruppo

L' ex capitano della Roma è considerato un esubero che la Roma vorrebbe cedere anche per questioni di bilancio

Si può essere campioni d’Europa, essersi da poco asciugati lo champagne di dosso dopo aver vinto Coppa e Supercoppa di Francia, eppure, a soli 30 anni, essere considerato un esubero. È la strana storia di Alessandro Florenzi, ex capitano della Roma, che il club giallorosso vorrebbe cedere anche per questioni di bilancio, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. L’esterno azzurro, infatti, ha un contratto fino al 2023 di circa 3 milioni netti come base ma, coi bonus, può salire fin quasi a 4. Dopo le vacanze post Europeo, Florenzi dovrebbe riprendere il lavoro il 2 agosto (dopo aver fatto i soliti tamponi), ma non raggiungerà la squadra in Portogallo. Mourinho lo stima, tant’è vero che nei giorni scorsi lo ha anche chiamato al telefono, ma al momento il desiderio della società è quello di cederlo e fare plusvalenza. Ma occhio ai colpi di scena.