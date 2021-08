Mourinho targa per il papà. Oggi al via anche Florenzi

Il terzino campione d'Europa a Trigoria per allenarsi con il gruppo degli esuberi

Giornata speciale ieri per José Mourinho, con l’inaugurazione a Ferragudo (un borgo di pescatori vicino a Portimão) di una via intestata al papà José Manuel Mourinho Felix, scomparso nel 2017 e nato proprio lì, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. «"Il Portogallo è bellissimo e Ferragudo è il Portogallo. Una giornata commovente per me", ha detto Mou. Intanto oggi a Trigoria inizierà ad allenarsi Florenzi con il gruppo degli esuberi.