Mourinho su Dybala: “Non sono ottimista”. Lukaku: “Il più importante”

Il tecnico: "Magari Paulo è pessimista di natura, siamo fortunati ed è solo una botta. Ma temo di no, probabilmente lo perderemo per abbastanza tempo”

Redazione

A disperarsi subito, in campo, è stato anche José Mourinho, scrive Andrea Pugliese su La GAzzetta dello Sport, con quello sguardo terrorizzato rivolto alla panchina dopo aver visto Dybala a terra. Poi Mou ha dovuto pensare alla partita, si informava di tanto in tanto con i medici e i suoi assistenti, proprio mentre la Roma spazzava via il Cagliari. Ma la sua testa era divisa tra campo e spogliatoio, con l’ansia di sapere cosa si fosse fatto Dybala.

Mou ha affrontato l’argomento a fine gara, con un volto tiratissimo. “Non sono ottimista, perché Paulo non è ottimista – ha detto a fine gara – Io mi fido sempre dell’esperienza dei miei giocatori e delle sensazioni che gli trasmette il loro corpo. Magari Paulo è pessimista di natura, siamo fortunati ed è solo una botta. Ma temo di no, probabilmente lo perderemo per abbastanza tempo”. Già, anche per la paura che possa esserci una lesione legamentosa.

"Dybala è il giocatore più importante della rosa, - dice Lukaku - peccato si sia fatto male, speriamo recuperi presto. Ho avuto la fortuna di giocare con grandi giocatori e lui lo è. Io? In tanti parlano di me, io rispondo sul campo".

