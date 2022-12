Mourinho studia lo Zaniolo migliore

Dopo un lungo periodo di purgatorio - appena 2 presenze azzurre in un anno -, Nicolò Zaniolo è tornato nel gruppo di Roberto Mancini per le amichevoli con Albania e Austria (nella ghiacciaia di Vienna è entrato nel secondo tempo). Della Roma, scrive La Gazzetta dello Sport, il classe '99 è sempre stato un crack. Il ragazzo che ha dato ai giallorossi la Conference League è potenzialmente uno dei giocatori più devastanti del campionato. Mourinho sta cercando il modo migliore per sfruttarlo: da punta nel 3-5-2 due soli gol (al Verona e al Ludogorets), nella tournée in Giappone era uno dei tre trequartisti dietro Abraham. Meglio, forse. Per puntare in alto servirà lo Zaniolo più impattante.