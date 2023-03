Mourinho spera nella panchina: la sospensiva ora è possibile

La chiave è tutta lì, nella possibile provocazione ricevuta e nella indagine che il procuratore federale, Giuseppe Chiné, sta portando avanti per accertarla, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Ebbene, gli elementi che stanno emergendo autorizzano José Mourinho a sperare che stamattina la Corte sportiva d’Appello presieduta da Mario Luigi Torsello, emetta un verdetto di sospensiva nei confronti della sentenza del giudice sportivo, che gli ha inflitto due giornate di squalifica. Il che consentirebbe all’allenatore portoghese di sedere domani in panchina contro la Juventus. Il ricorso d’urgenza presentato dalla Roma ha messo nel mirino il quarto uomo Marco Serra che, secondo lo Special One, lo avrebbe provocato con frasi irriguardose (“Ti stanno prendendo tutti per il c….: vai a casa"), che però Serra nel confronto post partita richiesto dal tecnico alla presenza dell’arbitro Piccinini, ha negato di aver detto. L’indagine di Chiné si chiuderà solo la prossima settimana perché al mosaico manca solo qualche tassello relativo a possibili nuovi audio.