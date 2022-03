Mourinho spegne le voci: “Tra me e Zaniolo non ci sono problemi”

Il giallorosso è rientrato negli spogliatoi dopo il cambio: "Faceva freddo, gli ho detto io di andare"

La voglia e l’evidenza, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.José Mourinho è quello che tiene banco nel dopo partita, spiegando la sua Roma che lievita. "Mi piacerebbe alzare la prima Conference League perché come vice di Robson vinsi l’ultima edizione della Coppa delle Coppe, ma non siamo favoriti. Ci sono le olandesi, il Rennes, il Leicester, lo Slavia Praga, senza contare che questo turno è aperto". Zaniolo è parso contrariato al momento del cambio. "No, sono stato io a dirgli di andare dentro perché faceva freddo ed era sudato — spiega Mourinho —. Lui ha fatto una bella gara e voi avete visto male. Vi dovete sforzare di più (rivolto ai giornalisti, ndr ) per trovare un problema a tra me e Zaniolo". Molto più interessante cercare di capire che le mosse di Pinto sul mercato. Ad esempio, pare che il ritorno di fiamma su Dalot del Manchester United sia sempre più forte. Allora, meglio non distrarsi. Il futuro è già qui.