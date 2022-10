Mourinho-Spalletti, una lunga storia di sorrisi e veleni

Non è sempre stato così. Una delle frasi storiche di Mou, "zero titoli", è stata ispirata da Spalletti, all’epoca tecnico della Roma. Inter-Roma 3-3, marzo 2009. Rigore contestato per Balotelli che dal dischetto non sbaglia. Spalletti è furibondo: "Non ci sto a passare anche per coglione, a farmi prendere per il culo. Il rigore non c’era, la Roma meritava di vincere e non l’ha potuto fare per quel rigore". José risponde in tempo reale: "Non mi piace prostituzione intellettuale, mi piace onestà intellettuale. Mi sembra che ci sia grandissima manipolazione intellettuale… non si è parlato di una Roma con grandissimi giocatori e che finirà la stagione con zero tituli. Tutti parlano di Balotelli che è entrato in area puntato da due giocatori: il rigore c’era, al massimo si poteva dire che era dubbio".