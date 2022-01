Mourinho sorride: “Kumbulla top”

Il tecnico: "E' stato umile e bravo quando io sono stato duro con lui"

4 o 5-0 - dice il tecnico giallorosso, come riporta La Gazzetta dello Sport - Certo, alla fine ci ha salvato Rui Patricio con quella super parata su Joao Pedro. Ma dovevamo chiuderla prima, senza soffrire così. Oliveira? Abbiamo bisogno di tanti giocatori come lui, di esperienza. Ha giocato bene, semplice, importante in tutte e due le fasi. Anche se il migliore in campo per me è Kumbulla: è stato umile e bravo quando io sono stato duro con lui". Detto di Pellegrini che ha dato forfeit per un fastidio su una vecchia cicatrice (oggi gli esami), Mazzarri alla fine è invece rammaricato: "Sono contento di come abbiamo giocato, ma meritavamo almeno il pari. E se avesse segnato Joao Pedro sono convinto che avremmo anche potuta vincerla".