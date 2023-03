Mourinho si rintana e rinuncia a giocare. Così è dura segnare

In questo 2023 il top, in senso negativo , è stato toccato proprio domenica scorsa, contro la Lazio, quando il baricentro della Roma è risultato molto basso (44,3 metri) , complice ovviamente anche la scellerata espulsione di lbanez dopo appena 32 minuti di gioco, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Ma quella di giocare bassa, lasciare campo e palla agli avversari per poi provare a fare male sulle ripartenze, è una scelta ben chiara della Roma, anche se non sempre paga.

In campionato, insomma, si sa che la Roma giochi spesso molto bassa, è risaputo, solo che nelle ultime partite le abbiamo visto spesso e volentieri lasciare proprio il gioco nelle mani degli avversari: due partite su tutte, quella con la Real Sociedad al ritorno e il derby di domenica. Ma anche contro la Juventus il baricentro medio era stato basso (48 metri), anche se le volte in cui la Roma è stata più rintanata in assoluto sono arrivate nella prima parte della stagione, prima della sosta per il Mondiale. Questo atteggiamento, tra l'altro, fa sì che la Roma a volte fatichi a risalire: lo si è visto nettamente anche nella prima mezzora del derby, quando dopo la palla lunga su Belotti non c'era un'assistenza adeguata al centravanti giallorosso. E quando Dybala è stato costretto a giocare i primi 45 minuti praticamente a 60 metri dalla porta avversaria. Tanto è vero che i giallorossi sono anche ultimi nei recuperi offensivi, con appena 158 palle recuperate. Insomma, giocando così bassi non sempre si va in paradiso.