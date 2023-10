Mourinho si allena con solo 6 giocatori e poi vola a Londra

Lunedì la ripresa degli allenamenti a Trigoria per per preparare la sfida al Monza

Chiusa una settimana anomala, José Mourinho è volato a Londra per passare il weekend in famiglia, come riporta La Gazzetta dello Sport. Ieri ultima seduta, con solo sei effettivi a disposizione (Svilar, Boer, Karsdorp, Belotti, El Shaarawy e Spinazzola), a cui si sono aggiunti tanti ragazzi della Primavera. Lunedì la ripresa, con gli occhi ben fissi sulla sfida al Monza.