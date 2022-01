Mourinho severo: “Primo tempo orribile, anche per colpa mia”

Il tecnico: "Ho pensato di risparmiare Miki e Zaniolo per domenica, perché abbiamo una rosa limitata"

"L’Inter è la squadra più forte - dice Mourinho -. Ci toccherà la partita più difficile, ma proveremo a fare l’impresa e io cercherò di non avere emozioni in quello stadio" come riporta La Gazzetta dello Sport. Il gioco però non lo soddisfa. "Nel primo tempo ero frustrato. Dal punto di vista tecnico abbiamo fatto una partita orribile. Non era l’avversario che recuperava palla, ma noi che la perdevamo. Colpa mia: ho pensato di risparmiare Miki e Zaniolo per domenica, perché abbiamo una rosa limitata". Perciò il suo bilancio a Roma è a luci e ombre. "Dal punto di vista emozionale il mio voto è 11 perché sono felice e la gente si fida di me. Calcisticamente, giocare fra il 4° e l’8° posto non è quello che voglio, ma è una fase. La prossima stagione faremo meglio. In questo momento non cambierei il mio posto per nessun altro club, ho dato la mia parola per tre anni, prima non me ne vado, perché questo è anche il mio progetto".