Mourinho: “Senza Smalling fatichiamo tanto. Ora pure Dybala…”

Il tempo perduto lo fa soffrire. ma solo quello. José Mourinho applaude la Roma, ma fa capire che secondo lui è arrivata al limite delle forze, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport . "Sono contento della squadra - dice -, Abbiamo a lungo dominato contro una squadra più fresca e abbiamo perso solo per episodi. Sono triste solo per il risultato, Se siamo un gruppo che ha colpito trenta pali è segno che creiamo; infatti anche in nove stavamo per riaprire la partita".

"Se fossimo usciti dall'Europa avremmo avuto partite di campionato tranquille, senza pressione. Invece siamo su due fronti e non riesco a fare delle scelte. Non abbiamo perso né per il sole né per l'arbitro. Non siamo potenti né individualmente né come strutture di ciub Ho visto squadre che mettono pressioni incredibile senza conseguenze. Ora quindi sono preoccupato, Non ho giocatori fondamentali come Smalling, basta guardare i risultati senza di luî, dalla Cremonese a Bergamo. Siamo una squadra che a volte perde ma sono porgoglioso di essere l'allenatore della Roma".