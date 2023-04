Mourinho: “Segniamo poco? Vero, ma Haaland non lo abbiamo…”

Oltre alla beffa della sconfitta, il danno degli infortuni. La Roma, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport torna e casa trascinandosi l'ansia per le condizioni di Dybala (oggi gli esami), a cui si aggiunge anche il problema alla spalla di Abraham. Per questo José Mourinho parte de qui. "Paulo conosce molto bene il suo corpo - spiega -. Ha un problema muscolare (adduttore, ndr). È stato un cambio obbligato come quello di Tammy che mi pare abbia qualcosa di simile a Solbakken. Rischiamo di non averli entrambi per le prossime due partite". E questo accentua il vero problema dello Special One. "Non facciamo gol, e non perché non creiamo occasioni. Non abbiamo Haaland, così la squadra non segna le reti che dovrebbe in rapporto a quello che fa tn campa Non stiamo una squadra che segna tanti gol. Se vi ricordate, anche a Salisburgo: una-due-tre-quattro palle gol per noi e dopo loro segnano. Abbiamo questa difficoltà. Se volete analizzare le statistiche, sì s0no pochi gol per i giocatori offensivi, ma segniamo poco come squadra".