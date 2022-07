Mourinho sceglierà il terzetto magico?

L’amichevole di ieri in Portogallo contro il Nizza è stata interlocutoria , non ha detto granché sulla Roma e su come impatterà in campionato il potenziale giallorosso, scrive Sebastiano Vernazza su La Gazzetta dello Sport .

Per sorreggere tanta bellezza Mou ha bisogno di corsa e di forza.Matic ha altre caratteristiche, il serbo gli servirà per lo smistamento palla. L’olandese Wijnaldum sa sdoppiarsi nelle due fasi e se arrivasse, dovrebbe votarsi al sostentamento dei pittori, anche se Lorenzo Pellegrini è la duttilità fatta giocatore, può accollarsi qualunque ruolo tra trequarti e centrocampo. Non sappiano che cosa abbia in mente Mourinho, ma a sensazione non siamo così convinti che il “triangolo magico” sia per lui una priorità. Pure un tridente Dybala-Abraham-Zaniolo non sarebbe per niente male, ma a quel punto Pellegrini dovrebbe scalare all’indietro. Un rompicapo per noi, non per Mourinho.