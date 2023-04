Mourinho salva la Roma: un gesto decisivo. Il coro zittito vale lo sconto

Chi dice che José Mourinho non faccia risparmiare? La famiglia Friedkin – che ieri ha assistito all’allenamento dal proprio ufficio – farà bene a prendere nota, scrive Massimo ce3cchini su La Gazzetta dello Sport, perché i soli ottomila euro di ammenda che la Roma ha speso per via dei beceri cori rivolti a Dejan Stankovic ("sei uno zingaro") sono dovuti soltanto all’allenatore portoghese. Il suo gesto – braccio destro alzato a zittire la Curva Sud – è diventato subito virale, trovando subito il plauso sia del Ministro dello Sport, Abodi, sia del presidente del Coni, Malagò. Così non ha sorpreso il fatto che il giudice sportivo ieri abbia scelto la linea morbida, motivandola in questo modo: «La totalità dei sostenitori della Roma assiepati nella Curva Sud, all’8’ del secondo tempo hanno intonato un coro insultante nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria (Stankovic, ndr), ma la sanzione è stata attenuta perché il coro, dopo l’intervento fattivo del proprio allenatore, non si è ripetuto»