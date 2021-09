Mourinho: “Rosso ridicolo a Pellegrini”

Il capitano giallorosso dovrà saltare il derby. Abraham: "Sono pronto"

Lorenzo Pellegrini non giocherà il derby di domenica pomeriggio. Come scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport', il capitano romanista dovrà accomodarsi in tribuna nella sfida d'andata della stracittadina a causa del cartellino rosso rimediato nella sfida dell'Olimpico contro l'Udinese. Nonostante i tre punti ottenuti, Mourinho non riesce a godersi la vittoria a causa di quel secondo giallo al novantesimo. "Espulsione ridicola, non penso che ci possa essere una sola persona che possa dire che è un secondo giallo meritato" - ha detto l'allenatore portoghese, che ha poi speso parole d'elogio per i suoi ragazzi. "Tre punti meritati. Eravamo in controllo, con la gara in tasca. Nel secondo tempo c’è stata la loro reazione, ma siamo stati squadra, anche in inferiorità numerica".