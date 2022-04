Mourinho ritrova anche Veretout. Più di 60.000 tifosi con la Salernitana

Domani, almeno per la panchina, il francese ci sarà, e poi potrà dare un po’ di respiro alla coppia formata in mezzo al campo da Cristante e Oliveira

Un Jordan Veretout in più e oltre 60mila spettatori dietro le spalle. La buona notizia, per José Mourinho, al rientro da Bodo, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, è data anche dal ritorno in gruppo di Jordan Veretout che, dopo essere rimasto fuori una decina di giorni, e le polemiche successive alla positività della moglie Sabrina durante la festa di compleanno vissuta a Montecarlo, è tornato ad allenarsi con il gruppo giallorosso. Domani, almeno per la panchina, ci sarà, e poi potrà dare un po’ di respiro alla coppia formata in mezzo al campo da Cristante e Oliveira. Il centrocampista francese non gioca titolare in campionato da fine febbraio, dalla partita contro lo Spezia, e al momento sembra sempre più distante dalla Roma per il prossimo futuro. In attesa del mercato, però, il club giallorosso ha bisogno anche di lui, soprattutto perché l’azzurro e il portoghese non possono giocarle tutte e hanno bisogno anche di riposare un po’. Oltre 60mila romanisti domenica riempiranno lo stadio per spingere la Roma al riscatto,