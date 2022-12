Mourinho ritrova anche Dybala. Il calendario però è duro

Se il ritiro e le amichevoli che aspettano la Roma in Portogallo non produrranno danni, da gennaio la Roma dovrebbe ritrovare quella che Mourinho chiama “la luce” , scrive Massimo Cecchini su. Ovvero Dybala e Pellegrini . Per Wijnaldum, invece, bisognerà aspettare forse febbraio, ma il resto del gruppo dovrebbe esserci. Sperando che il caso Karsdorp rientri.

Per il momento l’effetto Mondiale, riguardo alla Roma, è stata solo tanta panchina. Rui Patricio, Vina, Zalewski e lo stesso Dybala stanno facendo tappezzeria, conquistando pochi minuti. Da un lato può essere un vantaggi, ma tutto dipenderà come andrà a finire. E l’umore potrà cambiare radicalmente.

Il calendario di gennaio ha altimetrie degno del Giro d’Italia. Vero che ci sono Milan e Napoli in trasferta, ma anche Bologna e Fiorentina in casa, con Spezia in trasferta. Morale: la Roma migliore non avrebbe paura di nessuno, all’ultima possono far paura tutte.