Mourinho rischia pure per Chiffi: prove d’intesa, se ne parla il 27

Il tecnico portoghese aveva raggiunto un’intesa con la Procura federale lo scorso 13 giugno, ma il TFN aveva ritenuto non congruo l’ammontare dell’ammenda e voleva chiarimenti sull’ente benefico a cui destinare la somma. Inoltre nel comunicato Figc che farà seguito alla sentenza verrà attestato che lo Special One non ha mai avuto l’intenzione di contestare la terzietà della classe arbitrale. Si sta trattando anche sul tema delle scuse pubbliche da parte del portoghese, che non sembra intenzionato a farle.