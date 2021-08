Mourinho rilancia Zaniolo: “La Roma giovane mi dà fiducia”

Con il Trabzonspor, Nicolò torna in un match ufficiale a quasi un anno di distanza dall’ultimo infortunio. Il tecnico: "L’addio di Dzeko mi aveva preoccupato, ma con Abraham siamo ok"

Nicolò Zaniolo tornerà in campo in una partita ufficiale dopo 347 giorni da quel maledetto 7 settembre del 2020, quando in Olanda-Italia il ginocchio sinistro fece crac. Mourinho sa che sarà fondamentale partire bene, magari già con una vittoria che metta al sicuro la qualificazione: "È vero, è la mia prima gara ufficiale con la Roma, ma anche la numero 996 o 997 in carriera. Di certo non sembra un playoff di Conference. Sembra una gara di Champions. O almeno di Europa League, visto che entrambi le squadre giocavano in quelle competizioni. Meglio così, nessuno dirà che è una competizione facile da giocare" le sue parole in conferenza stampa riportate da Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.