Mourinho rilancia Dybala e l’Olimpico è al 17° esaurito

L’argentino, che partirà stasera stessa alla volta del Qatar per aggregarsi alla sua nazionale in vista del tanto inseguito Mondiale, partirà in panchina, ma gli piacerebbe poter giocare uno spezzone di partita, se l’andamento del match lo consentirà. La disponibilità, tra l’altro, è stata data dalla stessa Joya a Mourinho in un colloquio svoltosi ieri mattina. A proposito di colloqui, l’ultima buona notizia potrebbe consistere nel (parziale) rientro del caso Karsdorp. Ovvero, il terzino ha parlato anche lui con lo Special One per spiegarsi. La sensazione è che l’allenatore portoghese possa “perdonarlo” e portarlo in panchina, ma non è escluso che invece venga confinato in tribuna per lanciare un messaggio al gruppo. Mourinho, dicono a Trigoria, deciderà solo stamattina.