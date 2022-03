Mourinho: “Resterà nella storia, ma non abbiamo vinto la Champions”

Il tecnico: “Non mi piace il fatto che qui chi vinca vada in cielo e chi perda all’inferno. Ora si ricomincia"

Ha rischiato, ha vinto, ma non vuole maramaldeggiare. José Mourinho si gode la prima vittoria nel derby di Roma col piglio sereno di chi sa come il calcio sia una ruota, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. “Non mi piace il fatto che qui chi vinca vada in cielo e chi perda all’inferno. Ora si ricomincia. Certo, è stata una grande partita e una grande vittoria, però non saprei se entrerebbe fra le dieci migliori della mia carriera. La peggiore è stata di sicuro il 6-1 di Bodo…”, e sorride. Con questo spirito non sorprende che alla fine del primo tempo, quando sul 3-0 lo stadio giallorossa faceva gli “olé” a ogni passaggio giallorosso, l’allenatore portoghese abbia zittito i suoi tifosi, invitando a non farlo più. “Non mi piacciono mai, figuriamo al 43’ del primo tempo, col rischio che i calciatori comincino a interpretare la partita come uno show. Possiamo vincere quattro o cinque a zero, ma sempre rispettando l’avversario. La Lazio è una squadra forte, che ha lottato fino alla fine, anche quando sapevano che recuperare sarebbe stato difficile“.