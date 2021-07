Mourinho rassicura Dzeko. Rui Patricio è a un passo

A Trigoria l’allenatore ha parlato con Edin confermandogli di avere fiducia in lui. Lista B: con Pedro e Pastore c’è pure Kluivert

Pedro, Fazio, Pastore, Santon, Nzonzi e Kluivert. Sono i giocatori che il club e Mourinho hanno inserito nella lista B, giocatori che inizieranno ad allenarsi a parte tra un paio di settimane, come riporta La Gazzetta dello Sport. Nella lista ci sono anche i giovani (Bianda, Coric, Antonucci, Riccardi, Bouah, Celar, Pezzella) oltre a Florenzi e Olsen, quando torneranno a disposizione. Sempre che nel frattempo non si sia trovata una soluzione. Diverso, invece, il discorso per Edin Dzeko, che resta il centravanti della Roma. Per ora e forse anche per tutta la stagione. Mourinho gli ha parlato davanti allo staff tecnico, facendolo sentire importante e assicurandogli di contare su di lui. Certo, poi le strade del mercato sono infinite e se dovesse arrivare un’offerta importante la Roma potrebbe anche decidere di dirgli addio per liberarsi del suo maxi-ingaggio da 7,5 milioni di euro. Dire però addio a Dzeko vuol dire anche andarlo a sostituire adeguatamente e forse è anche per questo che Mou ha deciso di mostrargli fiducia: trovare uno meglio di Dzeko, in questo mercato qui non è facile.