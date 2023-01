Mourinho: “Questa Roma meritava di vincere. Zaniolo? Se non stai bene in famiglia devi andare”

La zona Champions sfugge ancora una volta come un sogno notturno, ma resta lì, ad un passo, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.Per questo, nonostante il regalo che gli ha atto Spalletti prima della partita, il volto di José Mourinho è malinconico.“Il calcio a volte è ingiusto, perché ha perso la squadra che meritava di vincere la partita – spiega -. Il risultato è immeritato. Ci sono partite in cui tu perdi ed esci più fiducioso di prima. Siamo la squadra che ha fatto soffrire di più il Napoli, gli abbiamo fatto paura. Dopo il primo svantaggio stavamo giocando così bene che abbiamo sentito l’ingiustizia del risultato".