Mourinho, quando San Siro è magico anche da fuori

Evidentemente guardare le partite dal van a San Siro gli porta davvero fortuna, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Era successo il primo ottobre, quando la Roma superò l’Inter per 2-1 e si è ripetuto ieri sera, con i giallorossi che hanno acciuffato il pareggio in extremis. E allora José Mourinho (ieri squalificato, per il vice Foti quinto risultato utile su 5 gare) può essere contento così, perché questo pareggio tiene la Roma al quinto posto, in linea di galleggiamento con la zona Champions (che resta a tre punti di distanza). Ma, soprattutto, le permette di superare indenne una trasferta che era assai temuta in casa giallorossa.