Mourinho prende bene il pari: “Vedo la mentalità in crescita”

Alla fine Mou vede il bicchiere mezzo pieno, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, anche per merito di un Dybala giunto a 11 gol. Ecco le frasi chiave: "Non siamo felici per i due punti persi, ma vedo una Roma in crescita anche nella mentalità. Nello spogliatoio i ragazzi dicevano che in passato partite del genere le perdevano". Fatti i complimenti al Lecce, il tecnico non se la prende con l’arbitro Aureliano ("ha favorito la bellezza della partita lasciando giocare"), anche se - sollecitato -sottolinea che Strefezza "meritava il secondo giallo per il fallo su Matic, e allora sarebbe stata un’altra partita". Il tecnico portoghese riserva le critiche più severe al terreno di gioco. "Molto brutto, non si poteva mai giocare di prima".