Mourinho, partenza sprint: doppie sedute e intensità

Si riapre. Finalmente, verrebbe da dire. Perché dopo l’entusiasmante vittoria della Conference League dello scorso 25 maggio, la gente giallorosso non vede l’ora di riabbracciare i suoi beniamini, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Da martedì si torna a fare sul serio, anche se l’entusiasmo e la febbre del tifosi è destinata a risalire presto. E di questo ne è consapevole anche José Mourinho, che sarà di nuovo nella Capitale in queste ore per poi programmare tutto già domani al Fulvio Bernardini e partire con gli allenamenti martedì mattina. I giocatori sono stati tutti convocati per martedì, niente visite mediche anticipate al giorno prima come era invece consuetudine negli anni scorsi.