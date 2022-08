Mourinho: “Noi da scudetto? Spesi solo 7 milioni, la Lazio è a 39…”

Insomma, Mou vuole tenere bassi i giri dell’entusiasmo intorno alla Roma, ma intanto ha acceso quelli del derby a distanza. Con tanto di risposta di Sarri che non si è certo fatta attendere e che potete trovare nell’approfondimento della pagina a fianco. L’allenatore della Roma, però, ha sottolineato più volte come non si senta un candidato al titolo. "Lo scorso anno siamo arrivati sesti, vogliamo di certo migliorare. Ma il nostro scudetto è l’amore dei tifosi, giocare le amichevoli con lo stadio pieno, la fiducia che c’è intorno a noi. In Europa, invece, per far meglio dovremmo vincere l’Europa League, dove però ci sono squadre che hanno un potenziale economico diverso dal nostro, che spendono anche 100-150 milioni a stagione. È come la distanza che esiste tra la Terra e Marte".