Mourinho: “Nicolò, brutto ko. Piangere non aiuta, servono 2 rinforzi”

Non la immaginava certo così la prima ufficiale in casa dopo la vittoria della Conference League: lo stadio pieno c’era, i tre punti ci sono stati, ma tutto il resto no, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Perché José Mourinho già aveva dovuto fare i conti con la mazzata dell’infortunio di Wijnaldum, poi ha visto Zaniolo uscire dal campo in barella con la spalla lussata. Il tutto mentre l’attaccante che chiede da tempo - cioè Belotti - ancora non arriva. Ma il portoghese alza la testa e si gode una squadra che nelle difficoltà è sempre più compatta. Oggi riposo , da domani si inizierà a pensare alla Juve senza Gini, senza Zaniolo, ma con sei punti in classifica. E per uno pragmatico come lui è quello che conta: "Per noi domenica non è stata facile e anche prima della partita c’era un po’ di tristezza, poi si è fatto male Nicolò. Inoltre - ammette Mou - la Cremonese ha giocato bene. Ma piangere non aiuta".