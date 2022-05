Mourinho Mister 150 milioni

L’ingaggio del portoghese ha dato tanto anche in termini economici: dai soldi per la Conference al valore dei giocatori, per il club è stato un affare

José Mourinho da oggi è a casa sua, in Portogallo, per godersi il meritato riposo e anche un po’ di mare (tra cui anche 4 giorni a Capri), scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Già, perché sulla stagione della Roma ha inciso eccome. E a dispetto anche di quanto è costato, quei 7,5 milioni di euro di ingaggio che all’inizio avevano fatto storcere la bocca a qualcuno. Dettagli, verrebbe da dire oggi, considerando anche il valore che ha generato Mourinho in una sola stagione: a conti fatti, più o meno direttamente almeno 150 milioni di euro. Una cifrona, che è poi il ritorno che la Roma ha avuto dall’operazione Mourinho.

La Roma dalla coppa per adesso ha incassato 25,89 milioni, cifra che però è destinata a salire considerando anche la quota parte dell’incasso della finale di Tirana e l’aggiustamento del market pool. Finora, infatti, dal botteghino sono arrivati 5,5 milioni, altri 14,61 dai diritti della coppa (partecipazione e bonus), 1,42 dal ranking Uefa e almeno 4,36 dal market pool. E su tutto questo, ovviamente, c’è il marchio di Mourinho, l’artefice principale del trionfo.

E poi c’è la valorizzazione della rosa, con alcuni giocatori che hanno visto sensibilmente incrementare il loro valore di mercato. Il cartellino di Karsdorp, ad esempio, è passato da 8 a 18 milioni, quello di Zalewski da 2 a 18. E poi ci sono Cristante (da 15 a 22), Abraham (da 40 a 70), Bove (da 0 a 6), Felix (da 0 a 8). C’è il capitano Lorenzo Pellegrini, la cui quotazione si è alzata da 30 a 45 milioni, Ibanez (da 20 a 25), Mancini (da 25 a 30), Kumbulla (da 12 a 18). Solo con loro si arriva a un teorico +108. Bisogna però calcolare anche quei giocatori che, invece, non hanno reso come previsto vedendo calare il proprio valore. Da Shomurodov, costato circa 20 milioni, a Perez, da Diawara, mai impiegato, a Veretout. Complessivamente, l’incremento può essere quantificato in circa 95 milioni. Tutta opera di Mou, chiaramente.

Ma l’altro immenso valore generato da Mourinho in questa stagione è chiaramente legato alla passione, a quell’amore tornato a sbocciare per i colori giallorossi, a prescindere da tutto. È stato chiamato più volte l’effetto-Mou, quell’empatia tra l’allenatore portoghese e il popolo giallorosso che ha riportato l’Olimpico ad essere pieno come non mai. Nelle 19 partite casalinghe di Serie A la Roma ha incassato quasi 16 milioni, esattamente 15.929.674 euro. Il picco è stato il ritorno con la Lazio (2.390.751), il down ovviamente con il Cagliari, quando c’è stata la possibilità di far entrare solo 5mila persone (come con il Lecce, in Coppa Italia). Ma la Roma ha superato ampiamente il milione di incasso anche in altre tre partite, quella con Inter, Milan e Napoli. Anche qui, c’è stata la mano di José.