Mourinho, messaggio alla Roma: “Oliveira va preso, per noi è decisivo”

Ma ha anche ammesso che non ci sono, al momento, le condizioni economiche per l’acquisto: “Se vogliono darcelo in prestito, lo vado a prendere personalmente a Madrid dove so che stava festeggiando il compleanno. Se si tratta di acquistarlo, non so se la mia carta di credito lo consente. E’ stato molto importante, condividiamo molti principi su come si deve lavorare nel calcio e mi ha aiutato a trasmettere questo messaggio. E’ stato un esempio di quello di cui avevamo bisogno. Mi piacerebbe molto se restasse, ma vedremo“.